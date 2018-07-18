В РК сохраняется проблема чрезмерной продолжительности рабочего времени

РК стремится к приведению продолжительности рабочего времени к приемлемому уровню. Однако на данный момент страна значительно обгоняет развитые страны по доле рабочих, которые трудятся более 49 часов в неделю. В докладе Банка Кореи говорится, что в РК показатель составил 32%. То есть каждый третий рабочий трудится в чрезмерном объёме. В Японии показатель составил 20,1%, в Германии - 9,3%, в Италии - 9,9%, а в США - 16,4%. Продолжительность рабочего времени в РК составила 2.024 часа в год. Средняя отметка по ОЭСР – 1.759 часов.











[Photo : KBS News]