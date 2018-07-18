Правительство РК обсуждает воздействие роста МРОТ на экономику

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён встретился 16 июля с управляющим Банком Кореи Ли Чжу Ёлем. Участники встречи обсудили возможное воздействие повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на экономику страны. Ким Дон Ён отметил, что повышение МРОТ затрагивает рынок труда. Повышение МРОТ в начале этого года уже оказывает влияние на рост занятости. Начиная с февраля, то есть, уже пять месяцев подряд, рост занятости едва превышает 10 тыс. человек. По мнению экспертов, снижение роста занятости стало результатом существенного повышения МРОТ. Однако в правительстве с этим не согласны, считая нынешнюю ситуацию следствием общих трудностей в экономике.









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