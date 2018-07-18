Правительство РК обсуждает воздействие роста МРОТ на экономику

Опубликовано : 2018-07-16 16:26:57 Обновлено : 2018-07-16 17:39:03

Правительство РК обсуждает воздействие роста МРОТ на экономику

Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён встретился 16 июля с управляющим Банком Кореи Ли Чжу Ёлем. Участники встречи обсудили возможное воздействие повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на экономику страны. Ким Дон Ён отметил, что повышение МРОТ затрагивает рынок труда. Повышение МРОТ в начале этого года уже оказывает влияние на рост занятости. Начиная с февраля, то есть, уже пять месяцев подряд, рост занятости едва превышает 10 тыс. человек. По мнению экспертов, снижение роста занятости стало результатом существенного повышения МРОТ. Однако в правительстве с этим не согласны, считая нынешнюю ситуацию следствием общих трудностей в экономике.  



[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>