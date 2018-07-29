За первые 20 дней июля рост южнокорейского экспорта составил 9,3%

Опубликовано : 2018-07-23 11:38:53 Обновлено : 2018-07-23 17:21:59

За первые 20 дней июля рост южнокорейского экспорта составил 9,3%

За период 1 по 20 июля объём южнокорейского экспорта вырос на 9,3% в годовом исчислении, составив 32,8 млрд долларов. По данным таможенного управления РК, росту способствовали активные зарубежные поставки нефтехимической продукции и полупроводников. Средний объём экспорта за рабочий день составил 2 млрд 50 млн долларов, увеличившись на 5,9% по сравнению с прошлым годом. Экспорт полупроводников увеличился на 42,2%, а нефтепродуктов - на 63%. Одновременно экспорт морских судов сократился на 75,8%. Импорт составил за тот же период 31 млрд 900 млн долларов, увеличившись за год на 21,6%. Ввоз сырой нефти вырос на 92,9%. Таким образом, профицит торгового баланса составил 886 млн долларов. 

[Photo : YONHAP News]

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