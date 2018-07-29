В первом полугодии количество туристов в РК выросло на 6,9%

В первом полугодии РК посетили 7 млн 220 тыс. иностранных туристов, что на 6,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 23 июля сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма, а также в Национальной организации туризма Кореи. Среди туристов - 2 млн 170 граждан Китая, что на 3,7% меньше в годовом исчислении. Среди них отмечается увеличение объёма расходов с 1.848 до 2.026 долларов на человека. Уровень повторных посещений вырос с 49,5% до 61,1%. Свои результаты приносит политика по расширению туристического рынка. В указанный период страну посетили 2 млн 420 тыс. туристов из стран Азии и Ближнего Востока. Показатель вырос на 12,4%. Увеличился поток туристов из Казахстана на 33,4% и Монголии - на 16%.

[Photo : KBS News]