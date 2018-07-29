Правительство РК поддерживает малый бизнес

Опубликовано : 2018-07-23 16:06:34 Обновлено : 2018-07-24 10:19:44

Правительство РК поддерживает малый бизнес

Правительство РК в рамках поддержки малого бизнеса приняло решение выкупить долги мелких предпринимателей, которые были признаны безнадёжными более 10 лет назад. Речь идёт о сумме в 480 млрд вон или 425,5 млн долларов. Такие долги часто распределяются между коллекторскими компаниями, что ещё больше осложняет положение должников. Вышеуказанные меры властей помогут 35 тыс. малых предпринимателей. Власти намерены выкупить соответствующие облигации до следующего года, после чего будет проведено их аннулирование. Также расширяется кредитная поддержка малого бизнеса. В специальный фонд будет вложено ещё около 1 млрд долларов. Предусматриваются льготы по процентам. 

[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>