Объём авиатрафика в РК растёт

В первом полугодии объём авиатрафика в РК на международных линиях составил 271 тыс. вылетов. Это на 8,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщается в докладе министерства сухопутных территорий и транспорта. На внутренних линиях показатель сократился на 1,1%, составив 122 тыс. вылетов. Общий трафик вырос на 5,4%, составив 394 тыс. вылетов. Самый загруженный маршрут это Сеул - Чечжудо- страны Юго - Восточной Азии. Среднесуточный показатель составил 773 вылета. В министерстве отмечается, что авиатрафик в РК в течение пяти лет рос на 6,9% в год. Во втором полугодии также ожидается рост, учитывая пик сезона зарубежных поездок летом и на осенние праздники. Если тенденция сохранится, что по итогам года, возможно, удастся достичь рекордного показателя.

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