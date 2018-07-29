Объём потребления электроэнергии в РК достиг нового рекорда

Опубликовано : 2018-07-24 10:40:04 Обновлено : 2018-07-24 14:21:04

Объём потребления электроэнергии в РК достиг нового рекорда

По состоянию на 17 часов 23 июля объём потребления электроэнергии в РК достиг рекордной отметки в 90,7 млн кВт. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 февраля – 88 млн 240 тыс. кВт. Уровень резервов электроэнергии составил 7,6 млн кВт или 8,4% от объёма потребления. Он впервые с начала года оказался ниже 10%. Нынешний показатель электропотребления на 2 млн кВт превысил первоначальный прогноз министерства промышленности, торговли и энергетики на эту неделю. В настоящий момент рассматривается возможность введения режима DR, в рамках которого правительство рекомендует промышленным объектам снизить уровень потребления электроэнергии в часы пик, компенсируя возможные потери. 

[Photo : YONHAP News]

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