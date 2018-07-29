Министр труда и занятости РК поддержала повышение МРОТ

Министр труда и занятости РК Ким Ён Чжу выразила несогласие с высказываниями о влиянии повышения МРОТ на ухудшение ситуации на рынке труда. Выступая 23 июля на встрече с представителями молодёжной организации трудящихся, она отметила что нестабильность на рынке труда обусловлена рядом факторов, среди которых сокращение количества трудоспособного населения, сокращение занятого населения на 126 тыс. человек в процессе реструктуризации в судостроительной и автомобильной отраслях. В начале июня в ходе визита в Швейцарию Ким Ён Чжу в интервью журналистам заявила, что если бы МРОТ не был повышен, то это привело бы к усугублению поляризации населения по уровню доходов. Говоря о положении малого бизнеса, она указала, что правительство будет работать над искоренением случаев нечестной работы, имея в виду большие затраты мелких предпринимателей на погашение многочисленных комиссионных, в том числе арендная плата, отчисления за франшизы, комиссионные за оплаты через кредитные карты и другие. По словам министра, правительство будет и впредь активно реализовывать политику роста экономики за счёт увеличения доходов населения.

