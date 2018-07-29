В южнокорейском экспорте растёт доля Китая

Опубликовано : 2018-07-24 11:02:29 Обновлено : 2018-07-24 11:14:20

В южнокорейском экспорте растёт доля Китая

В первой половине этого года на Китай пришлось 26,7% южнокорейского экспорта. Об этом говорится в представленном во вторник докладе международного финансового центра. Общая доля США, ЕС и Японии составляет 26,3%. Если учитывать Гонконг, то показатель Китая увеличивается до 34,4%. В указанный период поставки товаров и услуг на китайский рынок выросли на 21,1% в годовом исчислении. При этом общий рост экспорта составил лишь 6,5%. Увеличение поставок в КНР связано с активизацией сотрудничества в сферах полупроводников и в нефтехимической отрасли. На КНР пришлось 41,7% всего южнокорейского экспорта полупроводников. В докладе указывается, что в последнее время технологический разрыв между РК и Китаем быстро сокращается. Если при этом торговая война между США и КНР усугубится, то это неминуемо приведёт к сокращению профицита платёжного баланса РК. Эксперты призывают проводить тщательный мониторинг торгового партнёрства с китайским рынком, в особенности в сфере полупроводников. 

[Photo : KBS News]

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