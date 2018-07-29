Южнокорейский экспорт нефтепродуктов достиг нового рекорда

Опубликовано : 2018-07-24 11:05:24 Обновлено : 2018-07-24 14:19:43

Южнокорейский экспорт нефтепродуктов достиг нового рекорда

В первой половине этого года южнокорейский экспорт нефтепродуктов достиг нового рекорда, составив 236 млн 940 тыс. баррелей. Предыдущая максимальная отметка была зафиксирована в тот же период 2017 года – 229 млн баррелей. Об этом сообщила Корейская нефтяная ассоциация. Сумма экспорта выросла на 32,6%, составив 18 млрд 768 млн долларов. Нынешний рост объясняется удорожанием нефти, а следовательно и экспортной цены. На долю Китая приходится 24% поставок. Затем следуют Австралия и Япония – по 11%, Сингапур и Вьетнам - по 8%. Среди наименований экспортных нефтепродуктов большая часть - 35% - составило дизельное топливо, 19% - авиационное топливо, 17% - бензин, 9% - нафта. 

[Photo : KBS News]

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