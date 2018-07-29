Ущерб животноводства от жары растёт быстрыми темпами

Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства сообщает о росте ущерба от жары в животноводческой отрасли. Указывается, что по состоянию на 23 июля от жары погибли 1 млн 250 тыс. голов птицы и скота, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий финансовый ущерб, из расчёта страховки, составил 8 млн долларов. Статистика показывает, что ежегодно объём ущерба, который жара наносит животноводству, растёт быстрыми темпами. Если в 2015 году показатель составил 2,6 млн голов, то в прошлом году 7,2 млн голов. Учитывая, что жаркая погода продолжится до середины августа, то ущерб будет продолжать расти.

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