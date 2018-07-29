В РК всё ещё не решена проблема низкого пенсионного дохода

Самый долгий срок, в течение которого южнокорейцы старше 55 лет проработали на одном месте, составил 15 лет и 5 месяцев. Среди мужчин отметка составила 19 лет и 3 месяца, среди женщин 11 лет и 6 месяцев. Уходили с такой работы в среднем в возрасте 49 лет. При этом более чем у половины из них нет пенсионного дохода. На это указывают результаты исследования, проведённого Национальным статистическим управлением. Среди тех, кто получает пенсию, её средний размер вырос на 45 долларов в годовом исчислении, но сумма всё ещё низкая – всего 502 доллара. В этой связи 64,1% пенсионеров хотели бы работать из-за нехватки средств. При этом трудиться они хотели бы до 72 лет. Уровень занятости среди людей данной возрастной категории вырос на 0,2%, составив 55,2%. При этом каждый четвёртый занят простым ручным трудом.

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