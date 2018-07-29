В июне поток туристов в РК вырос на 29,3%

В июне РК посетили 1 млн 282 тыс. 93 иностранных туриста, что на 29,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 25 июля сообщили в Национальной организации туризма Кореи. Благодаря смягчению ограничительных мер китайский властей на туристические поездки в РК, количество китайских туристов выросло на 49%. Поток японских туристов вырос на 40,2%, приезжающих из стран Азии и Ближнего Востока - на 24,3%. Между тем, в июне за рубеж выехали 2 млн 323 тыс. 986 южнокорейцев. Эта отметка выросла на 10,8%.

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