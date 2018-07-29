Hyundai Motor и GM отзывают 2.833 автомобиля

Опубликовано : 2018-07-25 11:07:38 Обновлено : 2018-07-25 11:37:17

Hyundai Motor и GM отзывают 2.833 автомобиля

Автопроизводители Hyundai Motor и GM отзывают в РК 2.833 автомобиля из-за выявленных неполадок. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Hyundai Motor отзывает 1.604 автомобиля модели LF Sonata. В ней обнаружена ошибка в программном обеспечении устройства в сидении, идентифицирующем взрослых пассажиров и детей. Она может привести к тому, что ребёнок на переднем месте может быть воспринят системой как взрослый. Поэтому при аварии подушки безопасности могут сработать так, что ребёнок получит травмы. В случае с GM планируется отозвать 1.229 автомобилей модели Cadillac CT6, в которой устройство крепления детского сиденья не соответствует установленным стандартам. 

[Photo : KBS News]

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