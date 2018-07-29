Индекс настроений потребителей продолжает снижаться

Индекс настроений южнокорейских потребителей продолжает снижаться в связи с замедлением экономического роста и усилением торговых споров между США и Китаем. Как сообщили в Банке Кореи, совокупный индекс потребительских настроений за июль составил 101 пункт, понизившись на 4,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Это минимальный показатель за последние 14 месяцев. Между тем, пока отметка превышает сто пунктов, это свидетельствует об оптимистичном отношении жителей страны к своему будущему и будущему отечественной экономики. Индекс настроений потребителей определён по результатам опроса 1.985 домохозяйств по всей стране, который проводился с 7 по 17 июля.