За первые 20 дней августа южнокорейский экспорт вырос на 14,9%

Опубликовано : 2018-08-21 10:34:12 Обновлено : 2018-08-21 10:35:24

За первые 20 дней августа южнокорейский экспорт вырос на 14,9%

За первые 20 дней августа объём южнокорейского экспорта составил 28 млрд 800 млн долларов, что на 14,9% превысило показатель того же периода прошлого года. Как сообщили во вторник в Таможенном управлении РК, росту способствовали активные зарубежные поставки нефтехимической продукции и полупроводников. Средний объём экспорта за рабочий день составил 1 млрд 980 млн долларов, увеличившись на 14,9% по сравнению с прошлым годом. Экспорт полупроводников увеличился на 39%, нефтепродуктов - на 53%, а автомобилей – на 23%. Одновременно экспорт морских судов сократился на 61,8%, а средств беспроводной связи – на 13,4%. Импорт составил за тот же период 27 млрд 400 млн долларов, увеличившись за год на 6%. Таким образом, профицит торгового баланса составил 1 млрд 370 млн долларов. 

[Photo : KBS News]

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