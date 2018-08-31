Занятость в малом бизнесе РК уменьшается

Опубликовано : 2018-08-21 11:39:19 Обновлено : 2018-08-21 17:35:11

Занятость в малом бизнесе РК уменьшается

Занятость в южнокорейских компаниях малого бизнеса с численностью сотрудников менее 300 человек в июле уменьшилась на 76 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении РК. Между тем, в последние годы занятость в малом бизнесе ежемесячно увеличивалась в среднем на 300 тыс. человек. В этом году показатель сократился до отметки менее 100 тыс. человек, а в мае составил лишь 4 тыс. человек.  Особенно существенное сокращение численности работающих отмечено в компаниях  с числом сотрудников до четырёх человек – 127  тыс. человек, а а компании, в которых работают от пяти до 299 человек, наняли 51 тыс. человек. Это самый низкий показатель с января 2013 года. При этом соответствующий показатель для компаний с числом сотрудников более 300 человек составил 81 тыс. человек – в три раза больше среднемесячного показателя, составляющего 27 тыс. человек. 

[Photo : KBS News]

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