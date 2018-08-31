Пассажиропоток аэропорта Инчхон достиг рекордной отметки

Опубликовано : 2018-08-21 15:49:11 Обновлено : 2018-08-21 16:17:25

Пассажиропоток аэропорта Инчхон достиг рекордной отметки

В сезон летних отпусков пассажиропоток аэропорта Инчхон достиг рекордной отметки – 197.036 человек в сутки. Эти данные были зафиксированы в самый высокий летний сезон с 21 июля по 19 августа. В прошлом году аналогичный показатель составил 183.043 человека в сутки, то есть на 7,6% меньше по сравнению с этим годом. В зимний период этого года в аэропорту было также зафиксировано меньшее количество пассажиров – 191.726 человек в сутки. Резкий рост пассажиропотока в летнее время связан с увеличением количества туристов из Китая и Японии. По данным миграционной службы Инчхонского аэропорта, в указанный период РК посетили 1.679.439 иностранцев, из них 32% пришлось на китайцев, 17% - на японцев, 8,4% - на американцев, 5,7% - на тайваньцев. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост туристов из Китая составил 30,6%, из Японии - на 47,2%. В связи с увеличением пассажиропотока и указанием президента РК Мун Чжэ Ина аэропорт рассматривает вопрос об открытии магазинов беспошлинной торговли и при въезде в страну. 

[Photo : YONHAP News]

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