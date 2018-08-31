Уровень безработицы среди южнокорейцев в возрасте 25-40 лет достиг 19-летнего максимума

Опубликовано : 2018-08-22 11:23:57 Обновлено : 2018-08-22 11:26:00

Уровень безработицы среди южнокорейцев в возрасте 25-40 лет достиг 19-летнего максимума

Трудности на рынке труда привели к тому, что уровень безработицы среди южнокорейцев в возрасте 25-40 лет достиг в июле самого высокого уровня за последние 19 лет. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, численность безработных данной возрастной группы составила в прошлом месяце 338 тыс. человек, что составляет 6,4% трудоспособных жителей страны соответствующего возраста. Это самый высокий показатель с 1999 года, когда он составил 434 тыс. человек или 7,2%. Статистические данные ежемесячно учитывают уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 15-30 лет, однако ряд экспертов полагают, что данные о населении 25-40 лет лучше отражают реальную ситуацию с трудоустройством, поскольку подростки до 20 лет как правило являются учащимися и экономически неактивны.  Выпускники вузов также зачастую сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. 

[Photo : YONHAP News]

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