Поправки к соглашению о свободной торговле между РК и США будут подписаны в сентябре

Опубликовано : 2018-08-22 11:28:31 Обновлено : 2018-08-22 11:29:44

Поправки к соглашению о свободной торговле между РК и США будут подписаны в сентябре

Поправки к соглашению о свободной торговле между РК и США будут подписаны в сентябре. Об этом сообщил начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон. По его словам, в США уже завершена 60-дневная процедура согласования оговорённых поправок с Конгрессом. В РК до подписания поправки должны быть представлены на корейском и английском языках, а после подписания должны получить согласие Национального собрания на ратификацию. Ким Хён Чжон пояснил, что с американской стороной достигнуто соглашение об освобождении РК от таможенных пошлин на автомобильную продукцию, а значит проблем быть не должно. По словам Ким Хён Чжона, таможенные пошлины США будут налагаться в основном на автомобили из таких стран как Мексика, Канада, Япония и Евросоюз. 

[Photo : YONHAP News]

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