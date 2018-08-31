С начала года цены на жильё в Сеуле повысились на 4,8%

Опубликовано : 2018-08-22 11:57:37 Обновлено : 2018-08-22 11:58:35

С начала года цены на жильё в Сеуле повысились на 4,8%

С января по июль этого года цены на жильё в Сеуле увеличились на 4,8% по сравнению с концом прошлого года, сообщают в Банке Кореи. Как отмечают эксперты, рост спроса на жильё вызван тем, что оно рассматривается в качестве надёжного объекта инвестиций на фоне низких ставок по банковским депозитам. Цены растут, несмотря на меры правительства по стабилизации рынка недвижимости. Одновременно цены на жильё в столичном регионе, в частности, в провинции Кёнгидо, понизились с начала года на 1,7%. 

[Photo : KBS News]

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