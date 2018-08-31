Ким Дон Ён: Восстановление сферы занятости в ближайшем будущем маловероятно

Опубликовано : 2018-08-22 13:01:56 Обновлено : 2018-08-22 13:03:19

Ким Дон Ён: Восстановление сферы занятости в ближайшем будущем маловероятно

Улучшение ситуации в сфере занятости в ближайшем будущем маловероятно. Об этом заявил вице-премьер по экономике Ким Дон Ён, выступая 21 августа на заседании парламентского комитета по планированию и финансам. Это мнение противоречит заявлению начальника управления по политическим вопросам президентской администрации Чан Ха Сона, который ранее говорил, что уровень трудоустройства населения к концу года повысится. По мнению Ким Дон Ёна, при проведении политики по улучшению сферы занятости необходимо ориентироваться на особенности рынка труда и подстраивать сокращение рабочего времени и повышение минимального размера оплаты труда под эти особенности. Ким Дон Ён призвал рассматривать заявление Чан Ха Сона больше как надежду и подтвердил, что их взгляды на развитие экономики определённо совпадают.

[Photo : YONHAP News]

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