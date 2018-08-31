В южнокорейских семьях выросли расходы на электроэнергию

Опубликовано : 2018-08-22 14:14:12 Обновлено : 2018-08-23 10:51:36

В южнокорейских семьях выросли расходы на электроэнергию

Из-за рекордной жары в  южнокорейских домохозяйствах выросли расходы на электроэнергию. По данным Корейской электроэнергетической корпорации, за период с 1 по 12 августа расходы выросли у 75,5% семей в среднем на 6,5 долларов, у 55,4% - на 18 долларов, у 14,8% - от 18 до 45 долларов, у 4% - до 90 долларов, а у 1,4% - более 90 долларов. Данные корпорации учитывают расход электроэнергии лишь до 12 августа, но в целом подобная тенденция сохраняется. Представленные данные не учитывают систему временного снижения тарифов на электроэнергию, представленную правительством в начале августа. Предполагается, что что она позволит сократить расходы на электроэнергию в среднем на 9 долларов в месяц для каждой семьи. 

[Photo : YONHAP News]

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