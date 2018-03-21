Сеул стремится вернуть на родину своих граждан, удерживаемых на Севере

Опубликовано : 2018-03-19 15:27:52 Обновлено : 2018-03-19 16:16:48

Сеул стремится вернуть на родину своих граждан, удерживаемых на Севере

Правительство РК прилагает усилия при каждом удобном случае для возвращения на родину своих граждан, удерживаемых на Севере. Об этом сообщил 19 марта в ходе очередного брифинга представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. Интерес к этому вопросу в СМИ вызван появлением сообщений о том, что КНДР и Швеция обсуждали проблему освобождения Севером троих американцев. В министерстве по делам воссоединения указывается, в настоящий момент в СК удерживаются шесть южнокорейских граждан. Большая часть из них была задержана за их миссионерскую деятельность в районе границы между Китаем и СК.

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