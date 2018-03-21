Юг и Север обсудят поездку в Пхеньян южнокорейских артистов

Опубликовано : 2018-03-19 15:41:23 Обновлено : 2018-03-19 15:42:49

Юг и Север обсудят поездку в Пхеньян южнокорейских артистов

Представители Юга и Севера проведут 20 марта рабочую встречу для обсуждения деталей поездки группы южнокорейских артистов в Пхеньян. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Представители Юга и Севера встретятся в павильоне Тхонильгак в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Рабочие переговоры о выступлении группы южнокорейских артистов в Пхеньяне предложила провести северокорейская сторона. Юг согласился провести их 20 марта. В состав южнокорейской делегации на переговорах вошли директор департамента министерства по делам воссоединения Пак Хён Иль, сотрудник секретариата администрации президента по делам воссоединения Пак Чин Вон и композитор Юн Сан. Северокорейскую сторону представят руководитель художественного ансамбля «Самчжиён» Хён Сон Воль, представитель правительства СК Ким Сун Хо и технический директор Ан Чон Хо.

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