Юг и Север обсудят поездку в Пхеньян южнокорейских артистов

Представители Юга и Севера проведут 20 марта рабочую встречу для обсуждения деталей поездки группы южнокорейских артистов в Пхеньян. Об этом сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Представители Юга и Севера встретятся в павильоне Тхонильгак в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Рабочие переговоры о выступлении группы южнокорейских артистов в Пхеньяне предложила провести северокорейская сторона. Юг согласился провести их 20 марта. В состав южнокорейской делегации на переговорах вошли директор департамента министерства по делам воссоединения Пак Хён Иль, сотрудник секретариата администрации президента по делам воссоединения Пак Чин Вон и композитор Юн Сан. Северокорейскую сторону представят руководитель художественного ансамбля «Самчжиён» Хён Сон Воль, представитель правительства СК Ким Сун Хо и технический директор Ан Чон Хо.

