В Хельсинки состоялся совместный ужин представителей РК, США и СК

Замдиректора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль стал исполняющим обязанности директора департамента. Об этом он сообщил 19 марта в ходе официального ужина в Хельсинкиот имепни правительства Финляндии. Указывается, что директор департамента Чхве Сон Хи был повышен до замглавы МИД. На ужине присутствовали 18 представителей РК, США и КНДР, в том числе шесть северокорейцев. Указывается, что они подробно не обсуждали вопросы Корейского полуострова. 20-21 марта стороны проведут встречу своих представителей. Северокорейская сторона представит свою позицию по вопросам проведения межкорейского саммита и встречи глав США и СК.

