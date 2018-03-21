РК, США и Япония продолжат сотрудничество по КНДР

РК, США и Япония договорились сотрудничать в обеспечении успешного проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Об этом заявил 20 марта журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён. 17-18 марта он встретился в Сан-Франциско с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и секретарём Совета национальной безопасности Японии Сётаро Ячи. Чон Ый Ён провёл две отдельные встречи с Макмастером, обсудив ситуацию вокруг саммитов. По его словам, они сошлись во мнении о необходимости успешного проведения американо-северокорейского саммита в целях стабильности и мира на Корейском полуострове и во всём мире.

