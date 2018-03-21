Труппа артистов РК даст концерты в Пхеньяне

Во вторник по итогам рабочей встречи Юга и Севера в пограничном пункте Пханмунчжом достигнута договорённость об отправке в Пхеньян южнокорейской труппы артистов в составе 160 человек. В её составе такие популярные певцы как Чо Ён Пхиль, девичья группа Red Velvet, бывшая участница группы «Сонё сидэ» Сохён. Визит намечен на период с 31 марта по 3 апреля. Концерты состоятся в Восточнопхеньянском Большом театре на 1,5 тыс. мест и Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна на 12 тыс. мест. Художественным руководителем труппы назначен Юн Сан, популярный певец и композитор, который возглавлял южнокорейскую делегацию на рабочих переговорах.

