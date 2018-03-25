Лидер СК Ким Чон Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России

Опубликовано : 2018-03-21 10:50:31 Обновлено : 2018-03-21 11:05:56

Лидер СК Ким Чон Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России

Северокорейский лидер Ким Чон Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Как сообщает агентство ЦТАК, в поздравительной телеграмме отмечается, что переизбрание на пост президента «служит выражением огромной поддержки и доверия» к Путину со стороны народа России. В телеграмме выражена уверенность в том, что отношения между СК и Россией «будут и впредь непрерывно углубляться и развиваться в соответствии со стремлениями и чаяниями народов двух стран». Ким Чон Ын пожелал Владимиру Путину «больших успехов в работе по строительству могучей России».

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