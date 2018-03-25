Сессия северокорейского парламента назначена на 11 апреля

Опубликовано : 2018-03-22 11:30:51 Обновлено : 2018-03-22 16:01:22

Сессия северокорейского парламента назначена на 11 апреля

Шестая по счёту сессия Верховного народного собрания (однопалатного парламента) СК XIII созыва состоится 11 апреля в Пхеньяне. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК. Предыдущая сессия проходила 11 апреля прошлого года, когда отмечалась пятая годовщина вступления Ким Чен Ына на высшие государственные и партийные посты СК. В северокорейском парламенте, который формально является высшим законодательным органом страны, 687 депутатов. Он созывается на однодневную сессию не чаще одного-двух раз в год, чтобы утвердить законопроекты и кадровые назначения. В перерывах между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках Президиума Верховного народного собрания, председателем которого является Ким Ён Нам.

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