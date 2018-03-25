В Финляндии завершился форум представителей двух Корей и США

Навстрече представителей двух Кореей и США, которая проводилось 20-21 марта впригороде финской столицы Вантаа, достигнуто единство мнений о необходимости смягчить напряжённость наКорейском полуострове, проведя межкорейский и американо-северокорейскийсаммиты. Об этом сообщил журналистам представитель южнокорейской делегации,профессор факультета международной политики университета Хандон Ким Чжун Хён передотъездом из Финляндии. Он указал, что участники форума обсудили различные темы,в том числе вопрос денуклеаризации на Корейском полуострове. Однако, по егословам, представители КНДР напрямую не выразили стремления к денуклеаризации ине выдвинули условий в ответ на денуклеаризацию. Южнокорейскую и американскуюстороны представляли учёные и известные в прошлом политики, а со стороны СКприсутствовал исполняющий обязанности директора департамента Северной АмерикиМИД КНДР Чхве Ган Иль. Как полагают, именно он может сыграть основную роль вподготовке Пхеньяна к американо-северокорейскому саммиту. Участники встречидоговорились проводить подобные форумы регулярно. После завершения встречи еёучастники заявили, что представители РК, США и КНДР обменялись конструктивнымимнениями в положительной атмосфере.





