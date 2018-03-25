Гражданская организация РК окажет медицинскую помощь Северу

Опубликовано : 2018-03-22 13:52:31 Обновлено : 2018-03-22 18:00:43

Гражданская организация РК окажет медицинскую помощь Северу

Южнокорейская гражданская организация Eugene Bell Foundation, которая проводит проект лечения жителей СК болеющих туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ), направит в мае свою делегацию в СК. Как сообщили в четверг в Eugene Bell Foundation, отгруженных на Север медикаментов достаточно для лечения 2 тыс. человек в течение 6 месяцев. Разрешение на вывоз медикаментов в СК министерство по делам воссоединения РК выдало в конце февраля. Во время своего пребывания в СК представители Eugene Bell Foundation посетят 12 местных центров по лечению мультирезистентной формы туберкулёза, встретятся с медиками и пациентами, передадут им лекарства.


  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>