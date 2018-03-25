Гражданская организация РК окажет медицинскую помощь Северу

Южнокорейская гражданская организация Eugene Bell Foundation, которая проводит проект лечения жителей СК болеющих туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ), направит в мае свою делегацию в СК. Как сообщили в четверг в Eugene Bell Foundation, отгруженных на Север медикаментов достаточно для лечения 2 тыс. человек в течение 6 месяцев. Разрешение на вывоз медикаментов в СК министерство по делам воссоединения РК выдало в конце февраля. Во время своего пребывания в СК представители Eugene Bell Foundation посетят 12 местных центров по лечению мультирезистентной формы туберкулёза, встретятся с медиками и пациентами, передадут им лекарства.





