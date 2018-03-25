Сеул предложил Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне

Опубликовано : 2018-03-22 15:58:48 Обновлено : 2018-03-22 18:00:02

Сеул предложил Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне

Сеул официально предложил Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне в рамках подготовки к межкорейскому саммиту. Предложение направлено через канал связи в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, в качестве места проведения переговоров предложен павильон «Тхонильгак» в северной части Пханмунчжома. Южнокорейскую делегацию из трёх человек возглавит министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, в её состав войдут по одному представителю администрации президента и Национальной службы разведки.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>