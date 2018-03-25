Сеул предложил Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне

Сеул официально предложил Пхеньяну провести 29 марта переговоры на высоком уровне в рамках подготовки к межкорейскому саммиту. Предложение направлено через канал связи в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, в качестве места проведения переговоров предложен павильон «Тхонильгак» в северной части Пханмунчжома. Южнокорейскую делегацию из трёх человек возглавит министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, в её состав войдут по одному представителю администрации президента и Национальной службы разведки.

