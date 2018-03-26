СК согласилась провести 29 марта переговоры на высоком уровне

24 марта СК выразила согласие на озвученное 22 марта предложение РК о проведении 29 марта переговоров на высоком уровне в рамках подготовки к межкорейскому саммиту. Предложение было направлено через канал связи в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. В качестве места проведения переговоров предложен павильон «Тхонильгак» в северной части Пханмунчжома. По данным министерства по делам воссоединения, Север сообщил о том, что направит на переговоры делегацию из трёх человек, которую возглавит председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ри Сон Квон. Южнокорейскую делегацию из трёх человек возглавит министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн. В её состав войдут по одному представителю администрации президента и Национальной службы разведки.