Юг и Север договорились о проведении совместного концерта в Пхеньяне

Опубликовано : 2018-03-24 14:35:54 Обновлено : 2018-03-24 15:38:05

Юг и Север договорились о проведении совместного концерта в Пхеньяне

Определена тема выступения южнокорейских артистов в Пхеньяне - "Весна приходит". По данным агентства Ёнхап, об этом 24 марта на встрече с журналистами в аэропорту Пекина по пути в РК заявил начальник президентского протокола Тхак Хён Мин, который возглавлял передовую группу по подготовке концертов южнокорейских артистов, побывавшую в КНДР. По его словам, в ходе визита в Пхеньян была достигнута договорённость о проведении совместного концерта. Отдельное выступление южан намечено на 1 апреля, а совместное с северянами на 3 апреля. Он сообщил, что такое решение было достигнуто по итогам переговоров с Хён Сон Воль руководителем художественного ансамбля «Самчжиён», побывавшего в РК. Таким образом, первоначальный масштаб художественной труппы Юга, состоявшей из 160 человек, может увеличиться. Передовая группа РК посетила Пхеньян 22 марта для обсуждения деталей предстоящего визита в СК южнокорейских артистов. Обратно группа отправилась в субботу.

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