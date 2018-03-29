Начала работу консультативная группа по межкорейскому саммиту

Опубликовано : 2018-03-27 10:32:42 Обновлено : 2018-03-27 11:24:10

Начала работу консультативная группа по межкорейскому саммиту

Консультативная группа по межкорейскому саммиту приступила к работе. В её составе 40 представителей правящих и оппозиционных сил. Возглавил группу бывший министр по делам воссоединения Им Дон Вон, который внёс вклад в успешное проведение первого межкорейского саммита. Консервативные силы представляют бывший премьер-министр Ли Хон Гу, бывший глава "Чунан ильбо" Хон Сок Хён. В первом заседании приняли участие десять членов группы. Они обсудили повестку предстоящего саммита, способ его проведения, а также стратегию намеченных на 29 марта межкорейских переговоров на высоком уровне. Общую встречу планируется провести 12 марта.

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