Юг передал Северу список делегации, которая примет участие в переговорах 29 марта

Опубликовано : 2018-03-27 16:08:36 Обновлено : 2018-03-28 10:27:29

Юг передал Северу список делегации, которая примет участие в переговорах 29 марта

Правительство РК направило во вторник Северу список членов делегации, которая примет участие в намеченных на 29 марта двусторонних переговорах по подготовке к межкорейскому саммиту. В состав южнокорейской делегации входят министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. 24 марта Пхеньян принял предложение РК о проведении переговоров, сообщив о планах направить на встречу делегацию из трёх человек, которую возглавит председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>