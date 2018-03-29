Юг передал Северу список делегации, которая примет участие в переговорах 29 марта

Правительство РК направило во вторник Северу список членов делегации, которая примет участие в намеченных на 29 марта двусторонних переговорах по подготовке к межкорейскому саммиту. В состав южнокорейской делегации входят министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. 24 марта Пхеньян принял предложение РК о проведении переговоров, сообщив о планах направить на встречу делегацию из трёх человек, которую возглавит председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

