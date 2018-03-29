Правительство РК определяет состав участников концертов в СК

Правительство РК провело брифинг по вопросу предстоящей поездки в Пхеньян южнокорейской показательной команды тхэквондистов и труппы артистов. К прежнему списку из девяти групп певцов добавлены пианист Ким Гван Мин и певец Кан Сан. Первоначально рассматривалась возможность включения в труппу и певца PSY, однако по ряду причин план был отменён. Репертуар певцов и кандидаты на роль ведущих обсуждаются с северокорейской стороной. Численность делегации Юга выросла с первоначальных 160 человек до 190. Первая группа из 70 человек направится в СК 29 марта. Основная группа отправится 31 марта.

