Политические партии РК откликнулись на визит Ким Чон Ына в Китай с надеждой и опасениями

Южнокорейские политические партии откликнулись на сообщения о визите северокорейского лидера Ким Чон Ына в Китай неоднозначно, выражая одновременно надежды и опасения. Они призвали официальный Сеул более тщательно подготовиться к межкорейскому саммиту, который запланирован на апрель. Правящая Демократическая партия Тобуро выразила надежду на то, что встреча лидеров Китая и СК ускорит мирное решение ядерной проблемы Пхеньяна. Представитель правящей партии отметил, что в подготовке к успешному проведению межкорейского саммита появился «позитивный элемент». Между тем, оппозиционная партия Свободная Корея предостерегла против излишнего оптимизма относительно предстоящего межкорейского саммита, к которому нужно готовиться особо тщательно. При этом контакты между Пекином и Пхеньяном в преддверии межкорейского и американо-северокорейского саммитов, несомненно, имеют важное значение. Партия Справедливого будущего призвала президент Мун Чжэ Ина выработать подробную стратегию денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку контакты Пекина и Пхеньяна могут затруднить данный процесс.

