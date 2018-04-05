Сборные Юга и Севера могут пройти вместе на открытии Азиатских игр в Индонезии

Министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван и президент Национального олимпийского комитета СК Ким Иль Гук договорились приложить усилия для организации совместного прохода сборных Юга и Севера на церемонии открытия Азиатских игр-2018 в Индонезии. Договорённость достигнута в ходе встречи, состоявшейся 2 апреля в Пхеньяне. Стороны договорились более конкретно проработать данный вопрос, а также тему общего укрепления обменов в сфере спорта после межкорейского саммита, намеченного на 27 апреля. Ким Чиль Гук заявил, что Юг и Север будут развивать обмены в различных областях, а если обе страны объединят усилия в спорте, то можно будет создать сильнейшую в Азии сборную, с которой будут считаться в мире. То Чжон Хван в ответ выразил надежду на то, что после саммита стороны начнут более детальное обсуждение сотрудничества. По его словам, нужно, чтобы спорт был во главе процесса межкорейского примирения.





