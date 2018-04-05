3 апреля в Пхеньяне состоялось совместное выступление артистов Юга и Севера в Спортивном комплексе имени Чон Чжу Ёна. Указывается, что объект может разместить 12 тыс. человек. Был составлен сбалансированный список песен для совместного выступления. Сообщается, что северокорейская сторона сократила время своей части выступления в пользу южнокорейской труппы. Северокорейский лидер Ким Чон Ын не присутствовал на мероприятии. Ранее уже указывалось, что в этот день он занят. Артисты РК вместе с тхэквондистами вернутся на родину 4 апреля.

