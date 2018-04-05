4 апреля южнокорейская творческая труппа вернулась из Пхеньяна по завершении программы выступлений. Самолёт приземлился в международном аэропорту Инчхон в 2 часа 52 минуты ночи. Художественный руководитель труппы композитор Юн Сан в беседе с журналистами отметил, что, благодаря всеобщей поддержке, оба концерта прошли успешно. По его словам, только вернувшись на родину, все участники поездки почувствовали, какие важные по смыслу выступления они провели. Отвечая на вопрос о перспективах совместных концертов в Сеуле осенью, Юн Сан сказал, что решения по этому поводу пока не принято. 1 апреля состоялся первый концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне, на котором присутствовал северокорейский лидер Ким Чон Ын, а 3 апреля прошло совместное выступление с северокорейскими артистами. Группа тхэквондоистов также провела два показательных выступления.



