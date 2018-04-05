Пхеньян предложил перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту с 4 на 5 апреля

Опубликовано : 2018-04-04 10:00:23 Обновлено : 2018-04-04 10:42:00

Пхеньян предложил перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту с 4 на 5 апреля

Север предложил Югу перенести запланированную на 4 апреля рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту на 5 апреля. В ходе встречи стороны намерены обсудить вопросы протокола, безопасности и информационного освещения предстоящего мероприятия. В послании о переносе встречи указывается, что в день переговоров будет представлена информация о составе северокорейской делегации из шести человек. В министерстве по делам воссоединения РК приняли предложение Севера. Ранее Сеул проинформировал Пхеньян о составе своей делегации из семи человек, которую возглавляет секретарь президента по протокольным вопросам Чо Хан Ги.

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