Пхеньян предложил перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту с 4 на 5 апреля

Север предложил Югу перенести запланированную на 4 апреля рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту на 5 апреля. В ходе встречи стороны намерены обсудить вопросы протокола, безопасности и информационного освещения предстоящего мероприятия. В послании о переносе встречи указывается, что в день переговоров будет представлена информация о составе северокорейской делегации из шести человек. В министерстве по делам воссоединения РК приняли предложение Севера. Ранее Сеул проинформировал Пхеньян о составе своей делегации из семи человек, которую возглавляет секретарь президента по протокольным вопросам Чо Хан Ги.

