Юг и Север продолжают подготовку к межкорейскому саммиту

5 апреля в пограничном пункте Пханмунчжом состоится рабочая встреча представителей Юга и Севера по подготовке к межкорейскому саммиту. Она перенесена на один день по предложению северокорейской стороны. В ходе встречи стороны намерены обсудить вопросы протокола, безопасности и информационного освещения саммита. В послании о переносе встречи указывается, что информация о составе северокорейской делегации из шести человек будет представлена в день переговоров. Ранее Сеул проинформировал Пхеньян о составе своей делегации из семи человек, которую возглавляет секретарь президента по протокольным вопросам Чо Хан Ги. 7 апреля состоятся межкорейские рабочие переговоры по средствам связи. Как сообщил представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён, стороны обсудят вопрос создания прямой горячей линии между главами Юга и Севера. В начале марта была достигнута договорённость о создании горячей линии и проведении телефонного разговора между лидерами двух стран до саммита.







