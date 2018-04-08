Юг и Север проводят рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту

5 апреля в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом проходит рабочая встреча представителей Юга и Севера по подготовке к межкорейскому саммиту. Стороны обсуждают вопросы протокола, безопасности и информационного освещения саммита. Южнокорейскую делегацию из семи человек возглавляет Ким Сан Гын из Национальной службы разведки, а северокорейскую делегацию из шести человек - Ким Чхан Сон из комитета по международным делам. На 7 апреля запланированы отдельные переговоры по вопросам связи. Стороны обсудят, в частности, прокладку прямой горячей линии между главами Юга и Севера. В начале марта была достигнута договорённость о проведении телефонного разговора между лидерами двух стран до саммита.

