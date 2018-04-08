Министр иностранных дел СК Ли Ён Хо посетит с визитом Москву с 9 по 11 апреля. 10 апреля состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Сергей Лавров и Ли Ён Хо «обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове». Между тем, встреча президента России Владимира Путина с главой северокорейского внешнеполитического ведомства пока не планируется, сообщил журналистам в ходе брифинга в Анкаре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.







