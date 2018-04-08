Юг и Север обсудили вопросы, связанные с межкорейским саммитом

5 апреля в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом состоялась рабочая встреча представителей Юга и Севера по подготовке к межкорейскому саммиту. Как сообщил представитель пресс-службы администрации президента РК Квон Хёк Ки, стороны провели «серьёзное и обстоятельное» обсуждение вопросов, касающихся успешного проведения межкорейского саммита. В течение четырёх часов стороны обсудили такие вопросы как путь следования северокорейского лидера Ким Чон Ына к месту проведения саммита, протокол мероприятия и его информационное освещение, в том числе, согласовали количество журналистов, которые будут освещать саммит. Квон Хёк Ки входил в состав южнокорейской делегации из пяти человек, которую возглавлял Ким Сан Гюн из Национальной службы разведки. Северокорейскую делегацию из шести человек возглавлял Ким Чхан Сон из госсовета страны. Стороны договорились провести до саммита ещё одну рабочую встречу для более детального обсуждения тех же вопросов. Между тем, на 7 апреля запланированы отдельные переговоры по вопросам связи. Стороны обсудят, в частности, прокладку прямой горячей линии между главами Юга и Севера. В начале марта была достигнута договорённость о проведении телефонного разговора между лидерами двух стран до саммита.





