Юг и Север провели рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту

5 апреля в Доме мира в пограничном пункте Пханмунчжом состоялась рабочая встреча представителей Юга и Севера по подготовке к межкорейскому саммиту. В течение четырёх часов стороны обсудили такие вопросы как путь следования северокорейского лидера Ким Чон Ына к месту проведения саммита, протокол мероприятия и его информационное освещение, в том числе, согласовали количество журналистов, которые будут освещать саммит. Южнокорейскую делегацию из семи человек возглавлял Ким Сан Гын из Национальной службы разведки, а северокорейскую из шести человек - Ким Чхан Сон из комитета по международным делам. На 7 апреля запланированы отдельные переговоры по вопросам связи. Стороны обсудят, в частности, прокладку прямой горячей линии между главами Юга и Севера. В начале марта была достигнута договорённость о проведении телефонного разговора между лидерами двух стран до саммита.





