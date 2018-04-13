Выступая 10 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, северокорейский лидер Ким Чон Ын представил направления внешнеполитической деятельности. Он сообщил, в частности, о своих предстоящих встречах с американским и южнокорейским лидерами. Об этом сообщают северокорейские СМИ, в том числе агентство ЦТАК и газета «Нодон синмун». В передовой статье главной северокорейской газеты указывается, что Ким Чон Ын упомянул о предстоящих саммитах, одновременно глубоко проанализировав перспективы развития межкорейских отношений и диалога с США. При этом нет никаких подробных данных по повестке встреч на высшем уровне. Северокорейский лидер впервые открыто сообщил о предстоящих саммитах. Ранее подобная информация озвучивалась только представителями Юга.

