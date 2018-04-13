Сессия Верховного народного собрания СК прошла в отсутствие Ким Чон Ына

11 апреля в Пхеньяне состоялась шестая сессия Верховного народного собрания (однопалатного парламента) СК XIII созыва. Как сообщило агентство ЦТАК, в её работе приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам, заместитель председателя Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ, премьер-министр Пак Пон Чжу. Северокорейский лидер Ким Чон Ын на сессии не присутствовал. Порслое прихода к власти в 2011 году он посетил шесть из восьми состоявшихся за это время парламентских сессий. Нынешняя сессия привлекла внимание тем, что она проходила незадолго до намеченного на 27 апреля межкорейского саммита. Однако ни о каких важных решениях, принятых на сессии, не сообщается. Предыдущая сессия проходила 11 апреля прошлого года, когда отмечалась пятая годовщина вступления Ким Чон Ына на высшие государственные и партийные посты. В северокорейском парламенте, который формально является высшим законодательным органом страны, 687 депутатов. Он созывается на однодневную сессию не чаще одного-двух раз в год, чтобы утвердить законопроекты и кадровые назначения. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках Президиума ВНС. Его председателем является Ким Ён Нам.





